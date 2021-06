Wimbledon 2021, Paire contro la ‘bolla’: “Ci mettono qui dentro mentre tutti sono a bere nei bar”

by Daniele Forsinetti

Benoit Paire - Foto Ray Giubilo

Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a Wimbledon. Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti-Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: “Ci mettono all’interno di bolle mentre tutti sono nei bar a bere shottini. Nessuno qui fuori indossa una mascherina, ci sono spettatori che mi parlano a un centimetro e non hanno mascherine. Io queste regole non le capisco”.