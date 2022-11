Usa ko con l’Italia, l’escluso Ram attacca Fish: “Come sta andando il giorno del Ringraziamento?”

Il team Usa perde contro l’Italia nei quarti di finale di Coppa Davis e l’escluso tra le polemiche dalle convocazioni di Fish, Rajeev Ram, attacca in modo duro il capitano statunitense. In un tweet, infatti, il fenomenale doppista che ha vinto tutto o quasi con il compagno Salisbury, da ultimo le Atp Finals a Torino, ha chiesto ai suoi seguaci come stesse andando il giorno del Ringraziamento, con chiaro intento polemico. Nelle risposte, tanta rabbia da parte dei tifosi americani che si chiedono come sia stato possibile non convocare Ram, tra questi anche alcuni tennisti come Tennys Sandgren.

How’s everyone’s Thanksgiving going? — Rajeev Ram (@RajeevRam) November 24, 2022