Us Open 2021, Trevisan saluta al secondo turno. Bencic vince in due set

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Roberto Dell'Olivo

Martina Trevisan è uscita di scena al secondo turno degli Us Open 2021, cedendo a Belinda Bencic per 6-3, 6-1. Punteggio significativo, in negativo, a discapito della tennista toscana, mai realmente in partita. L’azzurra ha tentato di mantenere il medesimo ritmo imposto dall’avversaria da fondocampo, seppur la continuità della svizzera con il dritto non le abbia consentito di performare al meglio. Il tennis mancino di Trevisan ha messo in difficoltà l’avversaria soltanto a fasi alterne, infine però palesandosi come inefficace, quantomeno nei momenti clou dell’incontro. Due break di differenza nel primo parziale, l’ultimo dei quali realizzato a zero: Bencic dominante per lunghi tratti dell’elvetica e primo parziale sostanzialmente mai in discussione.

Secondo set sulla falsariga del precedente appena descritto, con la campionessa delle Olimpiadi di Tokyo semplicemente superiore come velocità di palla e soluzioni nel bagaglio tecnico; sfavorita dalla superficie veloce, Trevisan ha tentato di limitare i danni e difendersi a dovere, tattiche però scardinate dal tennis offensivo e incisivo dell’opponente. La svizzera di origini slave ha dominato il parziale conclusivo in lungo e in largo, lasciando soltanto un game alla propria avversaria. Bencic ha superato brillantemente l’azzurra e sfiderà una tra Jessica Pegula e Misaki Doi al terzo turno; fuori dai giochi Trevisan, autrice ugualmente di due buone prestazioni contro Coco Vandeweghe e Bencic appunto.