United Cup 2023, Berrettini soddisfatto dopo la vittoria: “Contento per la prestazione”

Matteo Berrettini inaugura con una vittoria il suo nuovo anno tennistico e porta l’Italia al successo sul Brasile nella prima sfida di United Cup. Dopo il 6-4 7-6(7) su Thiago Monteiro l’azzurro si è concesso ai microfoni nella consueta intervista post-match: “Sono piuttosto felice devo dire. È passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato la mia ultima partita di singolare, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Penso che il livello fosse piuttosto alto. Sono contento per la mia prestazione, ma ovviamente quando giochi in questo tipo di competizioni la cosa più importante è ottenere la vittoria e portare un punto per la squadra ed è per questo che sono ancora più felice”, ha spiegato il tennista romano.

“Tutto sta nel cuore, soprattutto quando giochi per l’Italia. Quando vedi i tuoi compagni in area devi dare qualcosa in più ed è quello che ho cercato di fare. Gioco sempre partite difficili contro Thiago, giocatore davvero tosto. Ma penso di aver giocato meglio nei momenti importanti ed è per questo che ho vinto”, ha concluso l’azzurro.