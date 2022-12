United Cup 2023, risultati venerdì 30 dicembre: Wawrinka sorprende Bublik, Francia a valanga sull’Argentina

Si è concluso il primo round di incontri della United Cup 2023, nuovo evento che apre la stagione tennistica e la trasferta australiana. Nella giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, sono state portate a termine le tre sfide iniziate già ieri con i primi due singolari. La notizia è che non è regnato l’equilibrio, dato che nessuno dei sei matchup è stato deciso dal doppio misto decisivo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

Nel Gruppo A la Grecia chiude già al terzo singolare la pratica Bulgaria, con Maria Sakkari che si impone 6-3 6-2 sulla Tomova. Il duo Sakkari/Tsitsipas vince anche il match di misto, mentre il punto della bandiera per i bulgari arriva dal secondo singolare maschile, dove Kuzmanov batte Pervolarakis. Nel Gruppo B buon esordio da parte di una delle squadre favorite per la vittoria finale, la Svizzera che non ha problemi nel superare il Kazakhstan. Bel successo di Wawrinka in due set su Bublik, poi vince anche Teichmann su Kulambayeva. Iniziano con il piede giusto anche gli Stati Uniti, vittoriosi sulla Repubblica Ceca, che aveva iniziato la sua giornata con la vittoria di Petra Kvitova per 7-6(6) 6-4 su Jessica Pegula. Sfortunato, poi, Machac, costretto al ritiro durante il secondo set contro Tiafoe.

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Nel Gruppo D l’Australia sperava di iniziare meglio il torneo di casa, ma i forfait dell’ultimo minuto di Kyrgios e Tomljanovic hanno di certo complicato le cose. Inglis si è arresa con un duplice 6-4 ad Harriet Dart. Poi è arrivata comunque la bella affermazione di Jason Kubler per 6-3 7-6(3) su Daniel Evans, recuperando anche un break di svantaggio nel secondo parziale. Vince la Gran Bretagna. Tutto estremamente facile per la Francia di Caroline Garcia e Adrian Mannarino. La numero 4 del mondo ha concesso due games a Nadia Podoroska, il veterano n°46 del ranking Atp ha fatto ancor meglio, battendo 6-1 6-0 Federico Coria.