United Cup 2023: programma e orari partite venerdì 30 dicembre con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della seconda giornata, quella di venerdì 30 dicembre, della United Cup 2023, il nuovo torneo misto Atp e Wta che inaugura la stagione del grande tennis. Si giocheranno ben diciotto partite quest’oggi, vale a dire due singolari e un doppio in ognuno dei sei gironi, tra questi anche quello dell’Italia che continua ad affrontare il Brasile ripartendo dall’1-1. Di seguito tutti gli incontri in programma tra la notte e la mattinata italiana, orari nostrani.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

PROGRAMMA VENERDI’ 30 DICEMBRE

BRISBANE

Ore 01:00 – Berrettini (Ita) vs Monteiro (Bra)

a seguire – Bronzetti (Ita) vs Pigossi (Bra)

a seguire – Rosatello/Bortolotti (Ita) vs Stefani/Matos (Bra)

Ore 08:30 – Wawrinka (Sui) vs Bublik (Kaz)

a seguire – Teichmann (Sui) vs Zulambayeva (Kaz)

a seguire – Bencic/Wawrinka (Sui) vs Putintseva/Bublik (Kaz)

PERTH

Ore 03:00 – Sakkari (Gre) vs Tomova (Bul)

a seguire -Pervolarakis (Gre) vs Kuzmanov (Bul)

a seguire – Sakkari/Tsitsipas (Gre) vs Tomova/Dimitrov (Bul)

Ore 10:30 – Garcia (Fra) vs Podoroska (Arg)

a seguire – Mannarino (Fra) vs Coria (Arg)

a seguire – Garcia/Roger-Vasselin (Fra) vs Podoroska/Cerundolo (Arg)

SYDNEY

Ore 00:00 – Pegula (Usa) vs Kvitova (Cze)

a seguire – Tiafoe (Usa) vs Machac (Cze)

a seguire – Pegula/Fritz (Usa) vs Maleckova/Svrcina (Cze)

Ore 07:30 – Tomljanovic (Aus) vs Dart (Gbr)

a seguire – Kubler (Aus) vs Evans (Gbr)

a seguire – Stosur/Peers (Aus) vs Dart/Evans (Gbr)