United Cup 2023: programma e orari partite sabato 31 dicembre

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della terza giornata, sabato 31 dicembre, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. Inizio anticipato in tutte e tre le città di Brisbane, Perth e Sydney nel giorno che porterà al nuovo anno, proprio per evitare di avere i giocatori ancora in campo quasi allo scoccare della mezzanotte locale. Esordio stagionale per Rafael Nadal e si rivede in un match ufficiale anche Alexander Zverev quasi otto mesi dopo l’infortunio del Roland Garros. Nel girone dell’Italia inizia la sfida tra Brasile e Norvegia. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA SABATO 31 DICEMBRE

BRISBANE

Ore 01:00 – Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Malene Helgo (NOR)

a seguire – Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA) vs. Viktor Durasovic (NOR)

Ore 06:30 – Iga Swiatek (POL) vs. Yulia Putintseva (KAZ)

a seguire – Daniel Michalski (POL) vs Timofey Skatov (KAZ)

PERTH

Ore 03:00 – Alison Van Uytvanck (BEL) vs. Isabella Shinikova (BUL)

a seguire – David Goffin (BEL) vs. Grigor Dimitrov (BUL)

Ore 08:30 – Donna Vekic (CRO) vs. Maria Carle (ARG)

a seguire – Borna Coric (CRO) vs. Francisco Cerundolo (ARG)

SYDNEY

Ore 00:00 – Alexander Zverev (GER) vs. Jiri Lehecka (CZE)

a seguire – Jule Niemeier (GER) vs. Marie Bouzkova (CZE)

Ore 05:30 – Rafael Nadal (ESP) vs. Cameron Norrie (GBR)

a seguire – Nuria Parrizas Diaz (ESP) vs. Katie Swan (GBR)