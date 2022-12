United Cup 2023: programma e orari partite giovedì 29 dicembre con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della prima giornata, giovedì 29 dicembre, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. Si parte con sei sfide, una per ogni girone, divise tra Brisbane, Perth e Sydney. Un singolare maschile ed uno femminile, mentre venerdì sarà il turno di altri due singolari e il doppio misto. Scende in campo anche l’Italia, che sfida il Brasile con Martina Trevisan e Lorenzo Musetti. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

PROGRAMMA GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

BRISBANE

Ore 04:00 – Martina Trevisan (ITA) vs. Beatriz Haddad Maia (BRA)

a seguire – Lorenzo Musetti (ITA) vs. Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

Ore 10:00 – Belinda Bencic (SUI) vs. Yulia Putintseva (KAZ)

a seguire – Marc Andrea Huesler (SUI) vs. Timofey Skatov (KAZ)

PERTH

Ore 05:00 – Despina Papamichail (GRE) vs. Isabella Shinikova (BUL)

a seguire – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Grigor Dimitrov (BUL)

Ore 11:00 – Alizé Cornet (FRA) vs. Maria Carle (ARG)

a seguire – Arthur Rinderknech (FRA) vs. Francisco Cerundolo (ARG)

SYDNEY

Ore 02:00 – Taylor Fritz (USA) vs. Jiri Lehecka (CZE)

a seguire – Madison Keys (USA) vs. Marie Bouzkova (CZE)

Ore 09:00 – Alex De Minaur (AUS) vs. Cameron Norrie (GBR)

a seguire – Zoe Hives (AUS) vs. Katie Sawan (GBR)