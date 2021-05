Trevisan-Shvedova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2021

by Aliosha Bona

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan è opposta a Yaroslava Shvedova in occasione del primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. La toscana affronta la giocatrice kazaka che vinto solamente un match quest’anno e a inizio 2021 ha ceduto alla classe 1997 Bianca Turati nell’Abu Dhabi Open. Si preannuncia una sfida in discesa per l’azzurra.

La contesa andrà a disputarsi martedì 11 maggio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile per gli abbonati mediante il sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dedicati ai propri lettori, con approfondimenti e highlights pubblicati post-partita.