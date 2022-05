Trevisan-Liu in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan affronterà l’americana Claire Liu nell’ultimo atto del torneo Wta 250 di Rabat 2022. Per entrambe si tratta della prima finale a livello di circuito maggiore. La toscana sta mettendo in mostra il suo miglior tennis sulla terra marocchina. Agli ottavi di finale ha fatto fuori la spagnola Muguruza, numero dieci del mondo e prima testa di serie dell’evento. Decisamente convincente anche la prestazione contro Lucia Bronzetti in semifinale. Trevisan, tuttavia, partirà leggermente sfavorita contro la statunitense.

Quest’ultima nel round precedente non è dovuta neppure scendere in campo visto il ritiro dell’ungherese Bondar. Liu, infatti, è in grande forma essendosi presentata in Marocco dopo il trionfo a Parigi ($115.000), appuntamento del circuito minore che precede il secondo Slam stagionale. L’americana vanta una striscia aperta di nove successi consecutivi e sarà certamente un osso duro per Martina. Quest’ultima dovrà cercare di far valere la maggior esperienza sulla superficie anche se anche la sua avversaria, pur esprimendosi meglio sul veloce, non disdegna affatto la terra battuta.

Trevisan e Liu scenderanno in campo oggi (sabato 21 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come primo ed unico match sul Centre Court (inizio fissato alle ore 13:00 italiane). La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Trevisan e Liu. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news ed approfondimenti al termine della sfida.