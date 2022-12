Trevisan-Haddad Maia stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nel primo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Inizia dal cemento outdoor di Brisbane la stagione della toscana, semifinalista in carica del Roland Garros ma protagonista di una seconda metà d’anno per nulla convincente. La partita si preannuncia molto difficile contro la giocatrice sudamericana.

Quest’ultima si trova alla posizione numero quindici del ranking in virtù degli straordinari risultati ottenuti nel 2022. I precedenti sono 1-0 per Haddad Maia. La nativa di San Paolo può contare su una migliore predisposizione ai campi veloci rispetto a Trevisan oltre ad una più alta posizione in classifica. L’azzurra dovrà esprimere il miglior tennis se vorrà venire a capo dell’incontro. Secondo i bookmakers, infatti, sarà la potente brasiliana a partire nettamente avanti nei pronostici.

Trevisan e Haddad Maia scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane con inizio fissato alle ore 04:00 italiane (le ore 13:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Haddad Maia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.