Trevisan-Bronzetti in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan e Lucia Bronzetti si sfideranno nel penultimo atto del torneo Wta 250 di Rabat 2022. Si tratta del loro primo scontro diretto. Per entrambe quella di oggi sarà la prima semifinale a livello di circuito maggiore. Tutte e due arrivano piuttosto provate all’appuntamento dopo i loro rispettivi impegni di semifinale. Trevisan ci ha messo più di due ore per avere ragione dell’olandese Rus mentre Bronzetti ha avuto bisogno del tie-break decisivo per abbattere la strenua resistenza della spagnola Parrizas Diaz, caduta solamente in prossimità delle tre ore di gioco.

La toscana sta ritrovando morale e vittorie sulla terra marocchina, lei che agli ottavi di finale ha fatto fuori niente meno che la campionessa iberica Muguruza, numero dieci del mondo e prima testa di serie dell’evento. La romagnola, invece, sta confermando una volta per tutte quanto di buono fatto vedere in questi primi quattro mesi e mezzo di stagione, caratterizzati dall’ingresso in top cento e dagli ottavi di finale del Miami Open. Sia Trevisan sia Bronzetti vanno a caccia della loro prima storica finale Wta, quella che sarebbe la maniera migliore per approcciare il Roland Garros al via nella giornata di domenica.

Trevisan e Bronzetti scenderanno in campo oggi (venerdì 20 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sul Centre Court. Il programma sarà aperto alle ore 13:00 italiane dalla prima semifinale tra l’americana Liu e l’ungherese Bondar. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tutta azzurra tra Trevisan e Bronzetti. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news ed approfondimenti al termine del match.