Trevisan-Bondar domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Budapest 2022

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan sfiderà Anna Bondar nei quarti di finale del Wta 250 di Budapest 2022 (terra). L’ungherese è la seconda tennista di casa a trovarsi sul cammino dell’azzurra, che al primo turno ha sconfitto in rimonta la forte diciottenne Natalia Szabanin. Agli ottavi, poi, è arrivata un’altra vittoria sofferta (stavolta in due set) contro l’ucraina Kateryna Baindl. La semifinalista del Roland Garros dovrà rimanere molto vigile contro la numero 53 del ranking mondiale. Quest’ultima, infatti, è dotata di un tennis particolarmente propositivo e molto valido per tutte le superfici.

Il suo habitat è però il rosso, dove quest’anno ha raggiunto i quarti di finale ad Istanbul e la semifinale a Rabat, torneo poi portato a casa proprio da Trevisan. La toscana viene data favorita dai bookmakers ma veramente di pochissimo. La sua avversaria, infatti, è sembrata particolarmente in forma nelle sue prime due uscite, in cui ha lasciato poche possibilità a due qualificate come la ceca Maleckova e la greca Papamichail. Martina dovrà alzare necessariamente il livello contro una giocatrice che, tra le altre cose, potrà contare sull’immancabile supporto del pubblico amico.

Trevisan e Baindl scenderanno in campo domani (venerdì 16 luglio). Lo scenario sarà sicuramente il Centre Court. L’orario è da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora rendere nota la schedule ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il quarto di finale tra Trevisan e Bondar. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento ungherese.