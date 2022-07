Trevisan-Baindl in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Budapest 2022

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Martina Trevisan sfiderà Kateryna Baindl (ex Kozlova) negli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Budapest 2022 (terra). Entrambe hanno inaugurato il loro cammino contro due wild card ungheresi. L’azzurra ha sconfitto in rimonta la promettentissima diciottenne Natalia Szabanin. L’ucraina, invece, ha prevalso in due comodi set contro la veterana Timea Babos. La ventottenne di Nikolayev si è aggiudicata agilmente l’unico scontro diretto giocato con la toscana, quel primo turno di quattro anni fa sul rosso di Mosca.

Era però tutta un’altra Trevisan. Quest’ultima oggi è la numero uno d’Italia e poche settimane fa ha raggiunto le semifinali del Roland Garros. Data anche la maggior predisposizione alla superficie, sarà lei a partire favorita. Occhio però a Baindl, dotata di belle accelerazioni con entrambi i fondamentali e capace di raccogliere buoni risultati un po’ ovunque. La vincitrice incontrerà ai quarti di finale una tra l’ungherese Ana Bondar o la greca Despina Papamichail, impegnate proprio dopo il match che vedrà coinvolta Trevisan.

Trevisan e Baindl scenderanno in campo oggi (mercoledì 13 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terze sul Centre Court, subito dopo la sfida che vedrà opposte la ceca Krejcikova (testa di serie numero uno) e la cinese X. Wang). Il programma sarà aperto alle ore 11:00 dall’altra ceca Siniakova, che se la vedrà contro l’ucraina Kalinina. La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ottavo di finale tra Trevisan e Baindl. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento ungherese.