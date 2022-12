Tennis, Tsitsipas verso l’Australian Open: “Non so se sono pronto a vincere uno slam, lo scopriremo”

La stagione tennistica 2023 è alle porte e Stefanos Tsitsipas si è concesso ai microfoni del sito ufficiale degli Australian Open, primo slam dell’anno. Al greco, numero quattro del mondo, manca ancora il primo trionfo in un torneo di questo livello: “La gente mi chiede se sono pronto a vincere uno Slam. Non lo saprò finché non accadrà davvero. In Australia mi sento a casa. L’atmosfera mi sembra molto familiare. Mi sento molto a mio agio a stare qui, con gli australiani, è come se fossi uno degli altri”.

Le partite più memorabili giocate in Australia: “Contro Roger Federer sulla Rod Laver Arena nel 2019. Mi sentivo come se stessi sognando e stavo per svegliarmi da un momento all’altro, ma non l’ho fatto. Quella notte non riuscii affatto a dormire. Potevo sentire le urla del pubblico anche alle due del mattino. Poi contro Rafael Nadal nel 2021 ho rimontato da due set sotto. Ho dovuto fare un incredibile sforzo per renderlo possibile. È stato davvero una rimonta incredibile, come mai nessun’altra nella mia carriera. Il mio sogno è essere il migliore e sono vicino a realizzarlo. Sto andando nella direzione giusta”, ha detto il greco.