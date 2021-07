Tennis, Sonego: “Contro Federer a Wimbledon sono sceso in campo per vincere”

by Antonio Sepe

Lorenzo Sonego - Foto Ray Giubilo

Lorenzo Sonego è intervenuto in conferenza stampa a Cagliari, in occasione di un master riservato a giovani tennisti classe 2008: “Percepisco molto entusiasmo. Tanti vogliono seguire le orme di Berrettini, Sinner, Musetti e anche le mie. La partita contro Federer a Wimbledon? E’ stata diversa rispetto a quella di Parigi due anni prima. Ero tranquillo e credevo di poter vincere, ma poi è andata diversamente. Tuttavia mi è servita per migliorare in ottica futura“. Sonego ha continuato a rispondere alla domande dei piccoli fan, commentando il successo nell’Atp di Cagliari: “Un’emozione fantastica, peccato che non ci fosse il pubblico. Venire in Sardegna è sempre bello, c’è un’atmosfera splendida“.