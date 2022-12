Tennis, scommesse: Okala e Lescure squalificati a vita, match truccati dal 2014

di Michele Muzzarelli 7

Arrivano due squalifiche a vita nel mondo del tennis professionistico, che continua a combattere il “cancro” delle scommesse e del match-fixing. L’ITIA ha infatti inibito a vita i francesi Jules Okala e Mick Lescure, che non potranno più prendere parte in alcun modo agli eventi targati ITF, WTA o ATP. I due transalpini sono giudicati colpevoli di aver truccato partite e di aver mancato di denunciare le combine a partire dal 2014. Okala e Lescure erano stati arrestati all’inizio del 2019 insieme ad altri due giocatori, Yannick Thivant e Jerome Inzerillo.

Lescure aveva ammesso di aver truccato tra le 20 e le 30 partite in vari paesi, il tutto per conto di Grigor Sargsyan, scommettitore belga di origini armene. Il 25enne Okala ha raggiunto in carriera il best ranking di numero 338 ATP, mentre il 29enne Lescure non è mai andato oltre il numero 487.