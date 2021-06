Tennis, qualificazioni: Viola out a Maiorca, Seppi fermato dalla pioggia di Eastbourne

by Michele Muzzarelli

Andreas Seppi - foto Ray Giubilo

Matteo Viola è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Maiorca, appuntamento su erba che anticipa Wimbledon. Il veneto classe ’87 ha ceduto con un doppio 6-4 al portoghese Joao Sousa, numero 6 del tabellone cadetto. Nel primo set non mancano i rimpianti per l’azzurro, che ha perso il servizio nel terzo game dopo aver fallito tre palle break pochi istanti prima. Nel secondo parziale Sousa concede il controbreak, ma Viola perde il servizio per due volte in tre turni ed è costretto ad alzare bandiera bianca.

In Gran Bretagna invece è la pioggia a fermare Andreas Seppi. Il veterano altoatesino si è visto sospendere il proprio match di qualificazioni ad Eastbourne contro lo statunitense Chris Harrison: i due torneranno in campo domani, con Seppi avanti di un break sul 3-2 del primo set.