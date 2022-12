Tennis, Osaka: “Sentivo fosse necessario fermarmi. Ho imparato tanto”

Naomi Osaka ha raccontato in un talk show i momenti difficili e la depressione vissuti durante la sua carriera da tennista. La giapponese, per molti anni in vetta al ranking, attualmente è scivolata in 42esima posizione e durante la trasmissione The Late Show di Steve Colbert ha rotto il silenzio: “Ho sentito che fosse necessario fermarsi, anche se in quel momento mi vergognavo un po’ perché come atleta mi hanno sempre insegnato che devi essere forte e superare tutto, che è stata una lezione preziosissima per la mia vita. Ma a un certo punto mi sono chiesta: ‘Perché? Non in senso negativo, ma se mi sento così perché devo andare avanti in questo modo quando posso affrontare la situazione, risolverla e continuare il mio percorso?’. Ho imparato molto da questo periodo”. Dopo il Roland Garros, la pausa dal tennis. “Mi sono chiusa in casa per un po’. Quando sono tornata in campo, tantissimi atleti sono venuti a parlarne con me ed ero così sorpresa e onorata, perché quelle erano persone che io guardavo in tv e mi sono sentita davvero supportata”.