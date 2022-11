Tennis, Novak Djokovic torna in Australia: giocherà il torneo di Adelaide

L’ex numero uno del ranking Atp, Novak Djokovic, ha aggiornato il suo programma per la prossima stagione ed ha confermato il suo ritorno in Australia in occasione del torneo Atp di Adelaide 2023. Il serbo, come noto, potrà rientrare nel Paese da gennaio grazie al visto ottenuto dal governo australiano. Tuttavia, nonostante la buona notizia, Djokovic ha deciso di non prendere parte alla United Cup inaugurale con la Serbia prima dell’Australian Open. Insieme al vincitore delle Atp Finals di Torino 2022 ci sarà anche Andy Murray nella città di Adelaide, che ospiterà due tornei combinati WTA 500 e ATP 250, con la seconda edizione a partire da gennaio 9-14. Questa scelta di Djokovic è soltanto il preludio del ritorno in scena agli Australian Open 2023, dopo l’esclusione dello scorso anno a causa delle rigorose norme anti-Covid vigenti nel Paese.