Tennis, Nadal e Alcaraz avversari in un’esibizione a Las Vegas

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, una leggenda del tennis e quella che ha tutte le carte in regola per diventarlo, si sfideranno in un’esibizione che è già evento. I due se la vedranno l’uno contro l’altro il prossimo 5 marzo a Las Vegas, nella cornice dell’MGM Grand Garden Arena. I due spagnoli hanno chiuso al numero 1 e 2 nella classifica Atp di quest’anno. La partita è stata pubblicizzata come ‘The Slam: Nadal vs. Alcaraz’, e i biglietti saranno in vendita da venerdì.