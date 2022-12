Tennis, Ljubicic entra nella Federazione francese: obiettivo Parigi 2024

Ivan Ljubicic entra a far parte della FFT, la Federazione francese di tennis, con lo scopo di guidare il progetto verso una campagna di successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ex numero 3 Atp, infatti, è stato nominato direttore della missione Ambition 24, e avrà il compito di supervisionare i giocatori di alto livello over 14 della Francia. “Il suo approccio al tennis, incentrato sulle prestazioni, in ogni momento e nei minimi dettagli, è guidato da questa cultura della vittoria che vogliamo instillare nelle nostre speranze francesi”, ha dichiarato Gilles Moretton, numero uno della FFT, in un comunicato stampa. Ljubicic, che ha allenato Roger Federer dal 2015 fino al suo ritiro, inizierà il proprio lavoro il 15 gennaio 2023, e nei primi tre mesi si dedicherà alla visita e valutazione delle strutture del Paese.