Tennis: Ct Palermo batte Sudtirol e affronterà in finale Sinalunga Siena

Il Circolo del Tennis Palermo batte il Tennis club Rungg Sudtirol anche nella semifinale di ritorno e stacca il pass per la finale scudetto che si giocherà sabato e domenica prossima a Torino contro il Tennis club Sinalunga Siena. Al circolo di viale del Fante davanti a tribune gremite per i palermitani è stata una domenica di festa: mai infatti i tennisti palermitani erano arrivati a giocarsi il titolo tricolore.In precedenza era stato il Ct Vela Messina a raggiungere la finale in due occasioni, nel 2019 e nel 2021, ma senza riuscire a vincere lo scudetto arrendendosi la prima volta al Vigevano e la seconda nella stagione scorsa contro Torre del Greco. I toscani prossimi avversari del Circolo del Tennis Palermo hanno eliminato contro pronostico il Park Genova. Domani sarà reso noto il programma delle finali che si disputeranno alla Stampa Sporting Torino sulla superficie in cemento in campi indoor. Dopo il 4-2 nella semifinale d’andata i palermitani hanno vinto 3-1 al ritorno grazie alle vittorie di Omar Giacalone, Carlos Gomez Herrera e Gabriele Piraino, quest’ultimo vittorioso in rimonta contro il tedesco Elmar Ejupovic per 6-7 6-4 6-0. Il diciannovenne mancino aveva perso nel match d’andata e oggi contro lo stesso avversario si è preso una bella rivincita. A punteggio acquisito sono entrati in campo anche Salvatore Caruso e Federico Gaio con l’avolese che però si è ritirato sul 2-2 per un lieve problema fisico. “E’ stata una domenica meravigliosa con tanto pubblico all’interno del nostro magnifico circolo. Abbiamo ottenuto l’obiettivo minimo che era la finale. Adesso manca l’ultimo tassello, il più importante, per mettere così nella nostra gloriosa bacheca il solo trofeo che manca. Fino ad oggi straordinari tutti i giocatori e i due capitani Davide Cocco e Alessandro Chimirri. Non vediamo l’ora di andare a Torino per sfidare il Sinalunga”, ha detto il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio.

Qui i risultati della semifinale

Risultati semifinale di ritorno Playoff A1 CT PALERMO – TC RUNGG 3-1 Carlos Gomez Herrera b. Georg Winkler 6-1 6-2 Gabriele Piraino b. Elmar Ejupovic 6-7 6-4 6-0 Omar Giacalone b. Maximilian Figl 6-2 6-2 Federico Gaio b. Salvatore Caruso 2-2 rit.