Tennis: consegnati a Genova i Supertennis Awards 2022, Musetti miglior giocatore

A Genova si è svolta la cerimonia di consegna dei Supertennis Awards, per eleggere le eccellenze 2022 del nostro tennis e padel. Ha partecipato alla serata, presso il Centro congressi dei Magazzini del cotone del Porto antico, il presidente della Federtennis e Padel Angelo Binaghi, dichiarando: “Siamo orgogliosi e fieri di avere una generazione di campioni. Poi si può diventare grandissimi come Nicola Pietrangeli che continua a esser riferimento del nostro movimento. Non sono prestazioni occasionali, il movimento c’è. Abbiamo i giovani, abbiamo i campioni, con loro gli insegnanti, i tecnici e dirigenti. Le istituzioni ci sono vicine. C’è un bel clima e i risultati arriveranno”.

Ecco allora la lista dei premiati:

Miglior giocatore: Lorenzo Musetti

Miglior giocatrice: Martina Trevisan

Impresa dell’anno: Lorenzo Sonego

Most improved: Francesco Passaro

Next gen maschile: Matteo Arnaldi

Next gen femminile: Matilde Paoletti

Miglior coach: Simone Tartarini

Sponsor dell’anno: Lavazza

Dirigente dell’anno: Gianfranco Nirdaci

Insegnante dell’anno: Marco Lubrano

Premio Guido Oddo: Piero Guerrini

Wheelchair: Luca Arca

Miglior coppia di padel maschile: Francesco Spurio-Matteo Sargolini Miglior coppia di padel femminile: Caterina Calderoni-Matilde Del Col Balletto Miglior coppia di beach tennis: Giulia Gasparri-Ninny Valentini

Miglior giocatore del circuito TPRA: Luigi Croci

Miglior torneo: ATP 250 di Firenze