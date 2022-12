Tennis, chi ha guadagnato di più nel 2022? Alcaraz guarda tutti dall’alto

Carlos Alcaraz chiude il suo 2022 da numero 1 al mondo, ma non solo. Il fuoriclasse spagnolo, vincitore degli Us Open, è il tennista che ha guadagnato più soldi dal montepremi nell’anno solare. Alcaraz è l’unico ad aver superato la soglia dei 10 milioni di dollari (10.102.330 per la precisione), lasciandosi alle spalle Novak Djokovic (9.934.582) e Rafa Nadal (9.368.326). A completare la top 5 sono Casper Ruud (8.126.816) e Stefanos Tsitsipas (6.614.416). Primo italiano è Jannik Sinner, 14esimo con 2.855.466 incassati di montepremi. Diciottesimo è Matteo Berrettini (2.193.774).