Tennis, Binaghi: “Un miracolo essere arrivati in semifinale di Coppa Davis”

“Innanzitutto, voglio fare i complimenti alla squadra. I ragazzi sono stati tutti molto bravi, a cominciare da un Lorenzo Sonego a dir poco clamoroso e finendo con un Matteo Berrettini che si è messo a disposizione pur essendo ancora in condizioni fisiche precarie. Per come siamo arrivati qui a Malaga, questa semifinale è un miracolo“. Queste le parole con cui Angelo Binaghi ha commentato la sconfitta dell’Italia in semifinale di Coppa Davis, arrivata contro il Canada. Dopo il successo di Sonego su Shapovalov e la sconfitta di Musetti contro Auger-Aliassime, è risultato decisivo il match di doppio perso da Fabio Fognini e Matteo Berrettini (a sostituire l’infortunato Simone Bolelli) contro Vasek Pospisil e Felix Auger-Aliassime. Il presidente della Federtennis ha infine aggiunto: “Siamo fra le prime quattro squadre del mondo e questo gruppo ha dimostrato una straordinaria voglia di riportare la Coppa Davis in Italia: noi faremo di tutto per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo”.