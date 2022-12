Tennis, Berrettini: “Un anno infernale, ma ora mi sento più forte a livello mentale”

Il 2022 è quasi giunto al termine e, per Matteo Berrettini, non è stato certamente un anno facile. Buoni risultati, mischiati a tanti infortuni, e anche al Covid, che gli ha impedito di partecipare a Wimbledon. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Nonostante non sia mai stata una stagione continua a causa degli infortuni, i risultati sono stati molto buoni. Quando sono stato bene ho giocato il miglior tennis della mia vita, sfortunatamente poi sono successe tante cose. Diciamo che è stato un anno infernale. Mi infortunavo ed ero triste, ma poi mi ripetevo che non potevo aspettare succedesse qualcosa. A livello mentale ogni volta dopo un rientro mi sono sentito sempre più forte rispetto a quella precedente. E questa credo sia stata la cosa più importante”.

Dal prossimo 8 al 10 dicembre, Berrettini sarà impegnato nella Diriyah Tennis Cup: “Non sono mai stato in Arabia Saudita. Sarà un torneo difficile perché il livello dei partecipanti è da Slam. Ma credo anche che sarà il modo perfetto per capire come sta procedendo la preparazione”.