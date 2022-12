Tennis, Becker libero settimana prossima: verrà estradato in Germania

Boris Becker si appresta a tornare un uomo libero: il 54enne ex campione di Wimbledon è detenuto nel penitenziario di Huntercombe, nell’Oxfordshire, dallo scorso aprile con l’accusa di bancarotta fraudolenta, ma la sua situazione cambierà molto presto. Come scrive il Daily Mirror, la prossima settimana Becker verrà estradato in Germania, e da quel punto, di fatto, dovrebbe tornare un uomo libero. La pena iniziale prevedeva 15 mesi di reclusione, ma verrebbe sfruttato un diffuso sconto di pena di fast-track, che, al rispetto di altre condizioni, prevede appunto l’estradizione nel Paese d’origine. Infatti Becker, pur risiedendo nel Regno Unito dal 2012, non ne ha mai preso la cittadinanza. Quindi, una volta tornato in patria, l’ex tennista sconterebbe in libertà il resto della pena, con l’unica limitazione di non poter tornare in Regno Unito.