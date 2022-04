Tabellone Wta 1000 Madrid 2022, Swiatek guida il seeding: esordi tosti per Giorgi e Paolini

by Enrico Ricciulli

Camila Giorgi - foto Ray Giubilo

Iga Swiatek è la giocatrice da battere nel tabellone principale del torneo Wta 1000 di Madrid 2022. La polacca si presenta alla Caja Magica dopo quattro tornei vinti consecutivamente e sicuramente non vorrà fermarsi qui. Proveranno ad impensierirla le sue avversarie più accreditate. Si tratta della padrona di casa Badosa, la biellorussa Sabalenka e la greca Sakkari. Presenti nel main draw anche la rumena Halep, la ceca Kvitova e la biellorussa Azarenka, tre veterane che sanno già come si vince sui campi in altura della capitale spagnola.

Al via anche la britannica Raducanu, fresca della separazione da Torben Beltz, ex allenatore di Angelique Kerber. L’Italia è presente con Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Le nostre ragazze sono attese da due primi turni tutt’altro che morbidi. Per la marchigiana ci sarà la potente americana Pegula mentre per la toscana l’estrosa tunisina Jabeur. Di seguito il tabellone completo del torneo Wta 1000 di Madrid 2022 con tutti gli accoppiamenti nel dettaglio.

TABELLONE PRINCIPALE WTA 1000 MADRID

(1) Swiatek vs (Q)

Teichmann vs Kvitova

Konjuh vs Siniakova

(Q) vs Rybakina

(9) Raducanu vs Martincova

Kostyuk vs Tauson

Stephens vs Kalinina

Tonljanovic vs (7) Muguruza

(4) Sakkari vs Keys

Fernandez vs Kasatkina

(Q) vs Osaka

Sorribes Tormo vs (13) Pavlyuchenkova

(12) Pegula vs Giorgi

L. Fruhvirtova vs (Q)

Andreescu vs Riske

Puig vs (6) Collins

(5) Ka. Pliskova vs (Q)

(Q) vs (Q)

Parrizas Diaz vs Cirstea

(Q) vs (10 ) Ostapenko

(15) Azarenka vs Golubic

(Q) vs Zidansek

Samsonova vs (Q)

Anisimova vs (3) Sabalenka

(8) Jabeur vs Paolini

Cornet vs (Q)

Q. Zheng vs Muchova

(Q) vs (11) Bencic

(14) Gauff vs (Q)

Putintseva vs Rogers

Halep vs S. Zhang

Kudermetova vs (2) Badosa