Tabellone Masters 1000 Madrid 2022: Djokovic numero 1. Ci sono Sinner, Fognini e Sonego

by Davide Triolo

Jannik Sinner - Foto Ray Giubilo

Il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022, prestigioso e atteso torneo sulla terra battuta spagnola. Sebbene l’evento si svolga tradizionalmente sul rosso, la superficie di riferimento risulta rapida per gli standard della terra europea e dunque i pronostici consueti sono potenzialmente alterati da questa caratteristica del terreno da gioco. Gli azzurri Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego sono particolarmente sotto i riflettori, considerando le loro qualità generalmente intese e il loro rendimento usuale sul rosso; per il resto, occhi puntati su Daniil Medvedev, ex numero 1 al mondo e pronto a riscattarsi in condizioni non esattamente affini alle sue caratteristiche. Impossibile, inoltre, non valutare con attenzione la parte di tabellone con Novak Djokovic, primatista Atp, assoluto Di seguito tutti gli accoppiamenti del main draw di Madrid

TABELLONE PRINCIPALE MASTERS 1000 MADRID

PRIMO TURNO

(1) Djokovic bye

(WC) Gimeno Valero vs Monfils

Murray vs Thiem

Q vs (14) Shapovalov

(12) Hurkacz vs Q

Harris vs Davidovich Fokina

Coric vs Roberto Bautista Agut

(5) Ruud bye

(3) Nadal bye

Kecmanovic vs Bublik

Karatsev vs Q

(16) Carreno Busta vs Van de Zandschulp

(9) Norrie vs Q

Krajinovic vs Isner

Basilashvili vs Fognini

(7) Alcaraz bye

(6) Rublev bye

Sonego vs (WC) Draper

Evans vs Delbonis

(11) Fritz vs Brooksby

(12) Schwartzman vs Q

Dimitrov vs Q

Pouille vs Khachanov

(4) Tsitsipas bye

(8) Auger-Aliassime bye

Tiafoe vs Garin

De Minaur vs Martinez

(10) Sinner vs Paul

(15) Opelka vs Korda

Ivashka vs Q

Cilic vs Ramos-Vinolas

(2) Medvedev bye