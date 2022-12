Stefano Travaglia all’Enjoy Sporting Club: “Riparto con l’entusiasmo di sempre”

L’Enjoy Sporting Club annuncia l’arrivo di Stefano Travaglia. Il tennista di Ascoli Piceno ha già iniziato a preparare la nuova stagione nel centro d’allenamento capitolino. Giocatore classe 1991, il marchigiano vanta un best ranking ATP di numero 60 e due convocazioni in Coppa Davis, la più recente a marzo di quest’anno contro la Slovacchia.

Travaglia a caccia di un grande 2023 – “Abbiamo iniziato la preparazione invernale la scorsa settimana. Qui all’Enjoy mi sono subito trovato bene sia con i tecnici che con il preparatore atletico”. Le parole di Stefano Travaglia, che nelle prime giornate romane ha condiviso il campo con un altro atleta recentemente approdato all’Enjoy Sporting Club, il numero 351 ATP Alexander Weis; reduce da tre titoli consecutivi nei tornei ITF $15.000 di Antalya (Turchia). “Ci stiamo già concentrando sulla parte tecnica di alcuni colpi e su determinate situazioni di gioco – racconta il tennista azzurro -. Giuseppe Fischetti e Francesco Aldi sono persone che già conoscevo, quindi sapevo che avrei trovato due ottime figure. Il centro poi è di altissimo livello e ha davvero tutto ciò che serve ad un tennista per poter lavorare bene”. Archiviata una stagione falcidiata dai diversi problemi fisici e culminata con l’operazione al gomito destro, Travaglia non vede l’ora di ripartire con nuovi obiettivi: “Il 2022 è stato un anno particolare. L’operazione al gomito destro mi ha tenuto fuori a lungo e non è stato facile, ma nonostante ciò non ho mai perso la voglia di allenarmi e tornare in campo. Scendo in campo con l’obiettivo di fare un grande 2023”.

Le new entry De Marchi e Masera – In vista della stagione 2023 l’Enjoy Sporting Club ha accolto anche diversi under di prospettiva, tra questi Andrea De Marchi e Teo Masera. Il primo, classe 2007, è campione italiano under 16 in carica e ha chiuso l’anno vincendo i titoli ITF under 18 di Bari, Livorno e Cuneo. Il diciassettenne Teo Masera ha invece scalato più di 800 posizioni nel ranking under 18 mondiale arrivando a toccare la top 400, risultato che andrà a migliorare con l’aggiornamento di inizio stagione. “De Marchi e Masera sono due under di prospettiva. A questi ragazzi fa bene vivere in questo ambiente vicino a professionisti che possono prendere come esempio – l’analisi del tecnico nazionale Mimmo Liguori, responsabile del settore tennis -. In generale siamo molto contenti di tutti i nuovi arrivi. In particolar modo voglio citare il nostro settore under 14 che sta crescendo bene con tanti ottimi ragazzi”. L’Enjoy Sporting Club si prepara così ad una nuova annata per proseguire l’eccellente lavoro degli ultimi anni, cosa resa possibile anche dalla prosperosa sinergia tra proprietà e reparto tecnico.