Sonego-Simon in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022

Lorenzo Sonego sfiderà Gilles Simon agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). L’azzurro ha bagnato il suo esordio in terra francese battendo in due set molto tirati il russo Aslan Karatsev, contro cui non aveva mai vinto in carriera. Bene anche il veterano francese, che al primo turno ha fatto fuori con estrema facilità il belga David Goffin. I precedenti sono 1-0 per il torinese, che nell’aprile dell’anno scorso ha sconfitto il transalpino in due facili parziali negli ottavi di finale del Sardegna Open a Cagliari (terra rossa). Sonego partirà favorito contro un giocatore ormai nella fase calante del proprio percorso sul circuito.

Simon, infatti, è terminato abbondantemente fuori dai primi cento giocatori del mondo ed è entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Lorenzo dovrà essere particolarmente incisivo con i colpi d’inizio gioco per riuscire a venire a capo della regolarità dell’esperto tennista francese. Per lui vincere sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia dopo delle ultime settimane non troppo positive. In caso di vittoria troverebbe ai quarti l’americano Sebastian Korda, che al secondo turno ha fatto fuori in due set il nostro Lorenzo Musetti.

Sonego e Simon scenderanno in campo oggi (giovedì 22 settembre). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Court Patrice Dominguez (inizio fissato non prima delle ore 14:00). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT) oppure Sky Go (solo per gli abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di ottavi di finale tra Sonego e Simon. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti relativi alla partita.