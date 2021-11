Sinner-Murray in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2021

by Antonio Sepe

Jannik Sinner - foto Ray Giubilo

Jannik Sinner oggi se la vede con Andy Murray al secondo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2021, evento di scena in territorio svedese. Esordio complicato per l’altoatesino, che sfida l’ex numero uno al mondo per la prima volta in carriera. Murray ha superato il primo turno senza grosse difficoltà, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà il classe 2001.

L’incontro in questione va in scena nella giornata odierna, mercoledì 10 novembre, non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente SuperTennis e mediante la piattaforma SuperTennix, riservate agli abbonati. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match di riferimento.