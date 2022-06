Sabalenka-Alexandrova domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta S-Hertogenbosch 2022

Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova si sfideranno nell’ultimo atto del torneo Wta 250 di S-Hertogenbosch 2022. Per la biellorussa, testa di serie numero uno, si tratta della seconda finale stagionale dopo quella raggiunta (e persa in due set contro Iga Swiatek) in quel di Stoccarda. La nativa di Minsk sta cercando di mettersi alle spalle un ultimo periodo abbastanza scarso a livello di prestazioni e risultati. L’ultimo ostacolo verso il titolo è la temibile russa, sempre insidiosissima sull’erba per via del suo gioco estremamente votato all’attacco. Tra le due il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (2-2). Ancora però non si erano mai incontrate sull’erba. Si prospetta una partita avara di scambi tra due tenniste che amano chiudere il punto in pochissimi colpi. Sabalenka partirà con i favori del pronostico. La numero sei del mondo ha nel mirino l’undicesimo torneo della carriera. Alexandrova cercherà di rovinarle la festa, lei che (per il momento) ha in bacheca solamente il trofeo vinto a Shenzen due anni fa.

Sabalenka ed Alexandrova scenderanno in campo domani (domenica 12 giugno). Il contesto sarà certamente il Centre Court. L’orario è da definire. Gli organizzatori, infatti, ancora non hanno comunicato la schedule ufficiale di giornata. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Sabalenka ed Alexandrova. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà con news ed approfondimenti al termine del match.