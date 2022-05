Roland Garros 2022: 6-3 6-3 6-2 tra Djokovic e Bedene, il serbo accede agli ottavi dello slam parigino

by Simone Caravano

Novak Djokovic - Foto Antonio Fraioli

Termina 6-3 6-3 6-2 il match tra Djokovic e Bedene, incontro valevole per il terzo turno del Roland Garros 2022. Una grande vittoria per Djokovic quella ottenuta sul Philippe Chatrier, che permette al serbo di raggiungere gli ottavi di finali dello slam parigino. Il numero uno al mondo ora affronterà Diego Schwartzman.

La cronaca

In avvio di partita Bedene mostra subito diverse difficoltà nei suoi game di servizio, tant’è che nei primi quattro game annulla ben 5 palle break al serbo. Nonostante le occasioni sprecate, però, Djokovic non si scompone e nel sesto game del set strappa il servizio all’avversario. Il numero uno al mondo conferma poi il break nel game successivo senza difficoltà, lo sloveno resiste nel ottavo game, ma non può nulla nel gioco successivo. La prima partita si conclude così con il punteggio di 6-3 in favore di Djokovic.

Nel secondo set continua il dominio di Djokovic, che gioca con grande profondità e senza concedere nulla sul proprio servizio a Bedene. Lo sloveno infatti prova a tenere alto il ritmo dei propri colpi, senza allungare troppo gli scambi, ma il numero uno al mondo è troppo più forte. Djokovic infatti realizza il break nel terzo game del set, confermandolo poi immediatamente in quello successivo. Sul punteggio di 3-1 per il serbo, Bedene prova a resistere ma perde ancora il servizio nell’ottavo game. Break fatale perchè permette a Djokovic di conquistare anche il secondo set con il punteggio di 6-3.

Nel terzo set continua il dominio di Djokovic, con il serbo sempre in controllo e quasi mai messo in difficoltà da Bedene. Il game chiave è il quarto, quando Bedene commette quattro errori non forzati e permette al numero uno al mondo di strappargli il servizio. Sul punteggio di 3-1, i game successivi sono pura formalità per Djokovic, che infatti fa un altro break e chiude il set con il punteggio di 6-2.