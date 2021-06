Roland Garros 2021, sorride Jasmine Paolini: battuta in due set Voegele, è secondo turno

by Alessandro Amoruso

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini sorride al termine del primo turno del Roland Garros 2021. La toscana, numero 91 del ranking WTA, ha superato il primo ostacolo rappresentato dalla svizzera Stefanie Voegele: l’azzurra, all’esordio nello slam francese, si è importa dopo un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 7-5 6-1. Al secondo turno affronterà la vincente del match in corso tra Sakkari e Zavatska.

Un match che in sostanza si è deciso al primo set e non si è giocato all’interno del secondo. La prima frazione è decisa all’interno del dodicesimo game, dopo che le tenniste si sono strappate il servizio una volta a testa: un game con due situazioni di vantaggio e ben quattro set point per Paolini; addirittura tre di questi devono andare in fumo prima di poter prendere il primo set. Il secondo set, invece, vede l’elvetica crollare verticalmente dopo aver fallito tre chance di break nel terzo game: seguiranno due break point strappati da Jasmine nel quarto e nel sesto game, prima che uno dei due match point venga capitalizzato nel settimo game.