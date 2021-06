Roland Garros 2021: Musetti regola Goffin in tre set e va al secondo turno

by Andrea Bellini

Lorenzo Musetti - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Lorenzo Musetti sconfigge in tre set David Goffin e accede al secondo turno del Roland Garros 2021. L’azzurro domina il primo set, Goffin cresce ma non riesce a pareggiare i conti. Il belga allunga poi il terzo set fino al tie-break, ma Musetti non perde la concentrazione e si aggiudica la vittoria per 3-0 (6-0 7-5 7-6(3)). Il belga invece rimedia la terza eliminazione consecutiva al primo turno di uno Slam, le ultime due per mano di due tennisti italiani. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Il primo set è tutta di marca Musetti, che riesce a regolare Goffin in meno di mezz’ora con un netto 6-0. Troppo disattento e impreciso il belga, che in alcuni momenti, come nel quarto game, cede al nervosismo. Musetti non abbassa l’attenzione nonostante l’avvio di partita più che favorevole, e si prende tre break in altrettanti turni al servizio dell’avversario.

Il secondo set vede un Goffin finalmente su livelli a lui più consoni: i due tennisti riescono a mantenere i rispettivi turni di battuta lungo tutto l’arco del set, con il belga che mette a segno anche qualche ace importante. È bravo però Musetti a tenere nel momento di massima pressione di Goffin, riuscendo a mantenere il servizio (5-5). L’azzurro trova poi il break nel game successivo, chiudendo il set nel dodicesimo gioco (7-5).

In avvio di terzo set, Musetti spreca il break point dopo il doppio fallo di Goffin, che ne approfitta per prendersi il game (0-1). Immediata la reazione dell’azzurro (1-1), che sfrutta gli errori avversari per tornare avanti nel set (3-1). Goffin accorcia (3-2) e sembra poter pareggiare, ma Musetti vince il game in rimonta (4-2). L’azzurro poi brucia due palle break e il belga ne approfitta per tornare sotto (4-3), ma Musetti risponde lasciando a zero l’avversario (5-3). Goffin recupera (5-5) e con il servizio perso da Musetti rinvia tutto al tie-break (6-6). Gli errori del belga aiutano l’azzurro (5-2), abile poi a chiudere il match (7-3).