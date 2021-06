Roland Garros 2021, Krejcikova e Sakkari in semifinale: Gauff e Swiatek eliminate

by Antonio Sepe

Cori Gauff - Foto Ray Giubilo

Prosegue il torneo da sogno di Barbora Krejcikova, che batte anche Coco Gauff e raggiunge la semifinale del Roland Garros 2021. A due facce il match che ha aperto il programma odierno sullo Chatrier. Il primo set è stato caratterizzato dall’equilibrio e, dopo 70 minuti, se l’è aggiudicato la ceca al tie-break. Nel secondo parziale, invece, la classe 2004 commette errori a ripetizione e conquista appena tre games. Con il punteggio di 7-6(6) 6-3, Krejcikova si libera di Gauff in un’ora e cinquanta minuti di gioco e si qualifica per la semifinale. La ceca affronterà Maria Sakkari al penultimo atto dello Slam parigino: la greca sconfigge in due set Iga Swiatek, campionessa uscente, attraverso un sensazionale 6-4 6-4.

CRONACA KREJCIKOVA-GAUFF – Partenza complicata per la ceca, che perde i primi tre giochi del match e commette qualche gratuito di troppo. La sua avversaria però non ne approfitta e dilapida il vantaggio, permettendo a Barbora di rientrare nel set e ristabilire la parità. Nonostante regni l’equilibrio, a fare la partita è Gauff, costantemente avanti nel punteggio e brava a procurarsi le chance più ghiotte. L’americana non riesce però a sfruttarle e, dopo aver mancato ben tre set point, è costretta a disputare il tie-break. Come se non bastasse, il peggio deve ancora venire. Nel jeu decisif, la numero 25 del ranking Wta spreca due set point e concede un’invitante opportunità alla sua avversaria. Krejcikova non se lo fa ripetere e, grazie a quattro punti consecutivi, incassa il set alla prima vera chance. Il secondo set si rivela invece a senso unico. Gauff spreca una palla break nel game d’apertura e, di fatto, esce dal campo. Saranno cinque infatti i game consecutivi vinti dalla 25enne di Brno, la quale si porta rapidamente sul 5-0 e mette in ghiaccio la vittoria. Nonostante qualche titubanza nel finale, al sesto match point Krejcikova conquista il successo e stacca il pass per la semifinale.

CRONACA SAKKARI-SWIATEK – Partenza di primo set incerta per Sakkari, più fallosa e nervosa dall’avversaria, quest’ultima repentinamente avanti 2-0. Reazione caratteriale e contro-break immediato della greca, riportatasi sul 2-1 tra lo stupore generale, considerando l’usuale determinazione di Swiatek durante i turni di battuta. Vera e propria battaglia tattica nel corso dell’intero parziale primordiale, con palle break concesse e annullate da ambedue le parti; svolta al termine del nono game, conquistato meravigliosamente da Sakkari a 15: break fondamentale. La tennista ellenica concede palla break a sua volta, dopo esser stata costretta ai vantaggi, per poi riprendere il pallino tra le proprie mani e chiudere sul 6-4. Secondo set partito in maniera completamente diversa per Sakkari, autrice immediatamente di uno strappo importante: 2-0 in suo favore e MTO per Swiatek. La polacca tenta la reazione e arriva sino al 5-4, con possibilità di lottare per prolungare il parziale; Sakkari però non concede nulla al servizio e chiude saldamente e nuovamente sul 6-4.