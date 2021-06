Roland Garros 2021: Cecchinato supera De Minaur in quattro set e accede al terzo turno

by Davide Triolo

Marco Cecchinato - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Marco Cecchinato supera Alex De Minaur in quattro set (6-4, 6-1, 3-6, 6-1) e conquista il pass per il terzo turno del Roland Garros 2021. Match quasi perfetto del numero 83 al mondo che dopo aver ottenuto i primi due parziali perde il terzo set a causa di un servizio perso nel sesto game. Ma nell’ultimo parziale è dominio azzurro. Nel prossimo turno sarà derby italiano, il secondo di questa edizione, dove Cecchinato incontrerà Lorenzo Musetti.

Il primo set è stato favorevole all’italiano, con un break a decidere le sorti del confronto. Break e contro-break all’alba della contesa, con un 2-2 a ristabilire l’equilibrio iniziale, dopo il primordiale strappo dell’italiano sino al 2-0. De Minaur ha tentato costantemente di accorciare gli scambi, puntando su prime violente e colpi in uscita dal servizio rapidi e carichi, sebbene contrastati efficacemente da Cecchinato. L’azzurro ha strutturato lo strappo decisivo nel decimo game, prima grazie a un passante di dritto superlativo e successivamente con un vincente di rovescio lungolinea sensazionale: 6-4. Dominio assoluto del palermitano nel corso del secondo set, senza storia sin dai primi punti giocati; Cecchinato ha spezzato l’equilibrio grazie a una collezione di vincenti lodevole, intervallati da espedienti tattici esteticamente magnifici. Palle corte, variazioni continue e attenzione difensiva: 6-1 netto e match indirizzato.

Terzo set ben giocato dall’australiano, sin da subito on fire al servizio, considerando peraltro un’ottima percentuale di prime in campo. Cecchinato è riuscito a tenere testa all’avversario sino al 2-2, per poi concedere due game consecutivi, con doloroso break nel corso del sesto game valso il 4-2 australiano. De Minaur ha messo in pratica recuperi difensivi oltre ogni logica, contrattaccando da vero campione e mostrando di non aver alcuna voglia di gettare la spugna. Cecchinato sin troppo sulle punte, con preziosismi delle volte evitabili e fini a se stessi; De Minaur invece pragmatico e alla ricerca di un set potenzialmente prezioso, che puntualmente è arrivato: 6-3 e tutto rimandato al quarto parziale. Quarto set dominato dall’azzurro che annulla una palla break nel primo game e tiene perfettamente il servizio. Nel quarto gioco Cecchinato non fallisce alla prima occasione e strappa la battuta all’avversario, mentre nel sesto game è ancora l’italiano ad ottenere il break alla seconda occasione e portarsi sul 5-1. Dopo tre match point annullati, Marco conquista il pass per il terzo turno.