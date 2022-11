Il ranking WTA aggiornato a lunedì 28 novembre 2022. Finale di stagione che ovviamente non può vedere movimenti di rilievo, con Iga Swiatek che rimane saldamente in prima posizione dopo aver più che doppiato tutte le avversarie. Unico cambiamento da registrare, tra le italiane in top-100, è quello di Jasmine Paolini che perde una posizione ed è ora 63esima. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

TOP TEN RANKING WTA

1 Iga Swiatek 11085

2 Ons Jabeur 5055

3 Jessica Pegula 4691

4 Caroline Garcia 4375

5 Aryna Sabalenka 3925

6 Maria Sakkari 3871

7 Coco Gauff 3646

8 Daria Kasatkina 3435

9 Veronika Kudermetova 2795

10 Simona Halep 2661

LE ITALIANE

Martina Trevisan 28

Lucia Bronzetti 58

Jasmine Paolini 63

Elisabetta Cocciaretto 66

Camila Giorgi 68