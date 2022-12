Ranking Atp aggiornato a lunedì 5 dicembre: Sinner chiude da miglior italiano

Si chiude con Carlos Alcaraz in testa al ranking Atp la stagione del grande tennis. Non ci sono cambiamenti. Rafa Nadal e Casper Ruud completano il podio, mentre nella top 10 si trovano anche Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Felix Auger Aliassime, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz. Il migliore italiano è Jannik Sinner, quindicesimo. Una posizione in meno per Matteo Berrettini. Ventitreesimo Lorenzo Musetti, mentre Fabio Fognini è 55esimo, dietro Lorenzo Sonego, 47esimo.

Ranking aggiornato al 5 dicembre

Carlos Alcaraz 6.820 Rafa Nadal 6.020 Casper Ruud 5.820 Stefanos Tsitsipas 5.550 Novak Djokovic 4.820 Felix Auger-Aliassime 4.195 Daniil Medvedev 4.065 Andrey Rublev 3.930 Taylor Fritz 3.355 Hubert Hurkacz 2.905

15. Jannik Sinner 2.410

16. Matteo Berrettini 2.375

23. Lorenzo Musetti 1.865

47. Lorenzo Sonego 950

55. Fabio Fognini 843