Ranking Atp aggiornato a lunedì 19 dicembre: tutto invariato ai vertici e per gli italiani

Ecco il Ranking Atp aggiornato a lunedì 19 dicembre. Tutto invariato a poche settimane dall’inizio della stagione 2023. I top players in queste settimane sono impegnati in vari tornei di esibizione che non assegnano punti per la classifica ufficiale. Anche per gli italiani nulla da segnalare.

Carlos Alcaraz 6.820 Rafa Nadal 6.020 Casper Ruud 5.820 Stefanos Tsitsipas 5.550 Novak Djokovic 4.820 Felix Auger-Aliassime 4.195 Daniil Medvedev 4.065 Andrey Rublev 3.930 Taylor Fritz 3.355 Hubert Hurkacz 2.905

15. Jannik Sinner 2.410

16. Matteo Berrettini 2.375

23. Lorenzo Musetti 1.865

45. Lorenzo Sonego 950

55. Fabio Fognini 843