Rafael Nadal: “Ho avuto una stagione altalenante. Aver trovato la cura al piede cambia tutto”

Anche Rafael Nadal pensa già alla preparazione, in vista degli Australian Open 2023. Il tennista è consapevole della complessità del proprio finale di stagione a causa della mancanza di ritmo, ecco perché lo spagnolo è determinato ad effettuare una perfetta preparazione in vista del primo Grande Slam dell’anno. “La stagione ha avuto diverse fasi molto diverse ed è stata totalmente segnata dai miei problemi fisici. Tutto è cambiato quando abbiamo trovato una cura efficace per il piede, che mi ha aiutato molto e che ha cambiato radicalmente la prospettiva della mia continuità nel tennis di alto livello”. Sull’eliminazione dalla Coppa Davis ha dichiarato: “È stato un peccato. Erano due partite che si potevano vincere, ma alla fine abbiamo perso. Questo è lo sport. Alcuni vincono e altri perdono, si passa dall’euforia alla tristezza in pochissimo tempo. È deludente essere eliminati da una competizione così, ma andremo avanti”.