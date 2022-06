Qualificazioni Wimbledon 2022, Errani out dopo una dura lotta: avanzano in tre

by Enrico Ricciulli

Sara Errani - Foto Ray Giubilo

Bella vittoria di Lucrezia Stefanini, che conquista il pass per il secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2022. L’azzurra ha sconfitto l’esperta americana Grace Min con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la statunitense sembrava tutto facile dopo il primo set ed il break in apertura di secondo. Qui la musica è cambiata, con l’italiana che ha piazzato un sontuoso parziale di dodici giochi a quattro che ha tagliato le gambe alle velleità avversarie. Adesso al prossimo round per lei ci sarà la francese Jeanjean, che ha piegato al terzo l’ostica brasiliana Ce.

Avanza anche Jessica Pieri, che ha avuto la meglio per 6-4 6-2 nel derby contro Giulia Gatto Monticone. Quest’ultima ha provato a resistere in un primo set combattuto ma nel secondo non è riuscita a trovare soluzioni per portare l’inerzia dalla sua. Buon per la toscana, che adesso avrà la tedesca Schunk al secondo turno, vittoriosa agilmente sulla ceca Kolodziejova. C’è gloria anche per Cristiana Ferrando. La ligure si è presa un set per prendere confidenza con la superficie prima di passeggiare contro la tedesca Lottner, arresasi per 4-6 6-1 6-1 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

C’è da dire che la teutonica non disputava un match ufficiale dal Roland Garros 2021 a causa di problemi fisici. Probabile dunque non abbia ancora ritrovato il ritmo partita. Ora per l’azzurra l’ostacolo rappresentato dalla cinese Youan, che è passata in due set contro la messicana Zacarias. Finisce subito invece l’avventura di Federica Di Sarra, costretta ad arrendersi per 7-5 6-2 contro la svizzera Sun. La laziale ha fatto match pari per un set. Dopo averlo perso in volata, però, non c’è stato più nulla da fare, con l’elvetica che ha fatto valere tutta la sua maggior esperienza sulle superfici rapide.

Sconfitta che fa male, infine, anche quella di Sara Errani. Quest’ultima si è arresa dopo quasi tre ore di battaglia con lo score di 6-4 (7)6-7 7-6(6). A passare avanti è la svedese Bjorklund. La romagnola ha mostrato il solito spirito combattivo. Con la sua avversaria al servizio per il match sul 5-4, è riuscita a rimandare tutto al tie-break, conquistato dopo aver anche annullato due match point. Nel terzo l’azzurra è partita subito un break avanti (2-1) prima di ritrovarsi nuovamente sotto. Sul 4-2 la svedese si è incartata ma alla fine è riuscita a prevalere in un super tie-break condotto più o meno dall’inizio alla fine.