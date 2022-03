Paolini-Yastremska in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2022

by Davide Triolo

Jasmine Paolini - foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini sfiderà Dayana Yastremska ai quarti di finale del Wta 250 di Lione 2022. L’azzurra ha eliminato in serie Irina Maria Bara e Tamara Korpatsch, garantendosi la possibilità di poter lottare per un posto in semifinale con la giovane ucraina. Nel caso specifico, Paolini ha vinto tutti i tre confronti con Yastremska, ognuno dei quali sul veloce, tra Portoroz, Courmayeur e Linz; toscana favorita dunque, ma attenzione a sottovalutare l’orgoglio e le potenzialità sulle superfici rapide della classe 2000 di Odessa. In cerca della forma adeguata dopo un infortunio da lasciarsi alle spalle, l’ucraina tenterà di superare l’ostacolo italiano, con l’azzurra pronta però a ripetersi e raggiungere il penultimo atto del torneo francese.

TABELLONE

MONTEPREMI

PROGRAMMA COMPLETO

La sfida tra Paolini e Yastremska si svolgerà venerdì 4 marzo, come secondo incontro dalle ore 13.00 italiane sul Campo Centrale (dopo Diatchenko-Zhang, match d’apertura dei quarti di finale). La diretta televisiva dell’incontro sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming inoltre fruibile sul sito ufficiale dell’emittente di riferimento e attraverso la piattaforma SuperTennix (necessario un abbonamento sul portale, se non tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-partita ai propri lettori.