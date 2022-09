Paolini-Wurth in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Portoroz 2022

Jasmine Paolini sfiderà Tara Wurth al primo turno del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor). L’azzurra fa ritorno su quei campi che un anno fa le consegnarono il primo titolo a livello di circuito maggiore. Agli US Open il suo cammino si è interrotto all’esordio contro la polacca Swiatek, numero uno del mondo e futura vincitrice dello Slam statunitense in finale sulla tunisina Jabeur. Prima, però, per la toscana sono arrivate due semifinali confortanti tra Palermo e Varsavia, entrambe ottenute sulla terra rossa.

Dall’altra parte troverà la giovane croata, attualmente di poco fuori dalle prime duecento del mondo. La diciannovenne si è fatta largo attraverso il tabellone di qualificazione vincendo due partite molto lottate rispettivamente contro l’ungherese Babos e la macedone Gjorcheska. Quest’anno ha fatto molto bene nei tornei minori ed ora sta cercando di muovere i primi passi nel tennis che conta. Non sarà un ostacolo morbido per Paolini, che però partirà ampiamente con i favori del pronostico. In caso di successo troverebbe al secondo turno una tra la veterana francese Cornet, testa di serie numero sei della manifestazione, oppure la tennista di casa Juvan.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Wurth scenderanno in campo oggi (martedì 13 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata sul Court 2, subito dopo la sfida tra la ceca Martincova e la lucky loser elvetica Voegele. Il programma sarà aperto alle ore 11:00 dall’ucraina Tsurenko, opposta alla qualificata rumena Ruse. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile anche una live streaming sul sito ufficiale della stessa emittente oppure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Paolini e Wurth garantendo ai propri lettori news ed approfondimenti al termine dell’incontro.