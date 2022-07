Paolini-Schmiedlova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022

by Enrico Ricciulli

Jasmine Paolini, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Jasmine Paolini incontrerà Anna Karolina Schmiedlova nel primo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022. Va in scena un grande classico degli ultimi anni. Le due tenniste, infatti, si sono già affrontate in ben sei occasioni. Il bilancio è nettamente favorevole alla toscana, che conduce addirittura per 5-1 (2-0 il bilancio sul rosso). Entrambe non stanno vivendo un gran momento all’interno della loro stagione. L’appuntamento siciliano, dunque, assume ancora più importanza per cercare quei punti che possono dare maggior fiducia in vista dell’imminente trasferta sul duro americano. Paolini deve assolutamente riscattarsi dopo cinque eliminazioni consecutive all’esordio a livello di circuito maggiore. Il tabellone, qualora dovesse ritrovare il proprio tennis, non sembra insormontabile. In caso di successo, infatti, troverebbe al secondo turno una tra la cinese Zhang o la qualificata spagnola Masarova.

Paolini e Schmiedlova scenderanno in campo oggi (lunedì 18 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di giornata sul Center Court. Prima di loro e non prima delle ore 20:00, saranno protagoniste la cinese Zhang e la qualificata spagnola Masarova. Il programma sarà aperto alle ore 16:00 dalla rumena Bogdan e dall’altra iberica Sorribes Tormo. La diretta televisiva di Paolini-Schmiedlova è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il primo turno tra Paolini e Schmiedlova. Il nostro sito garantirà aggiornamenti ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.