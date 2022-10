Paolini-Niemeier in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022

Jasmine Paolini sfiderà Jule Niemeier nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca 2022 (cemento indoor). La toscana ha raggiunto questa fase dopo aver sbarrato la strada a due giocatrici ucraine. Prima la vittoria in rimonta su Marta Kostyuk e poi il bel successo agli ottavi su Dayana Yastremska, a cui ha lasciato solamente cinque game. Adesso il confronto non facile con la forte tedesca, che due settimane fa ha già sconfitto sul rosso di Parma dopo una dura battaglia di tre set (era il primo turno).

La teutonica partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, sembrerebbe favorire i suoi colpi potenti e piatti rispetto al tennis meno penetrante di Paolini. Quest’ultima dovrà stare attentissima contro un’avversaria che quest’anno è stata in grado di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon ed il quarto turno agli US Open. Jasmine proverà nuovamente a fermarla per cercare di raggiungere la sua terza semifinale della stagione, quella che sarebbe la prima ottenuta su un manto rapido. Il tabellone da quella parte sembra particolarmente aperto. Sognare non costa nulla.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Niemeier scenderanno in campo oggi (venerdì 14 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Center Court. Prima di loro ci sarà lo scontro tra la russa Potapova e l’ungherese Bondar, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 13:00 italiane. La diretta televisiva sarà affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso il sito ufficiale della stessa emittente oppure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di quarti di finale tra Paolini e Niemeier. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti ed highlights al termine della partita.