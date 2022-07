Paolini-Kovinic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022

by Enrico Ricciulli

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini se la vedrà contro Danka Kovinic nel primo turno del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 (terra). La montenegrina è in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti. Le due, tuttavia, non si sono mai affrontate sul rosso, la superficie prediletta da parte di entrambe. L’azzurra si presenta nella capitale polacca dopo la bella semifinale raggiunta al Palermo Ladies Open, dove si è arresa solamente in tre set contro la connazionale Lucia Bronzetti.

La partita è molto aperta secondo le quote dei bookmakers, che vedono la toscana leggermente favorita. Kovinic, infatti, non disputa un match ufficiale addirittura da Eastbourne (erba) a causa di qualche acciacco fisico. Si tratta però di una giocatrice molto scorbutica, come dimostrano i due terzi turni raggiunti quest’anno rispettivamente agli Australian Open ed al Roland Garros. Paolini darà battaglia per cercare di sfruttare un tabellone che appare alla sua portata. In caso di successo, infatti, ci sarebbe una tra la francese Burel o la slovacca Schmiedlova agli ottavi di finale.

Paolini e Kovinic scenderanno in campo oggi (martedì 26 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sul Court 2. Il programma sarà aperto alle ore 10:00 dalla francese Burel e dalla slovacca Schmiedlova. La diretta televisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis per i tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida di primo turno tra Paolini e Kovinic. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news ed approfondimenti al termine della partita.