Paolini-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022

by Enrico Ricciulli

Jasmine Paolini, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Jasmine Paolini sfiderà Caroline Garcia nel penultimo atto del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 (terra rossa). L’azzurra si è presa la seconda semifinale consecutiva battendo in rimonta la svizzera Golubic. Adesso l’impegno è durissimo. La francese, infatti, ha fatto fuori niente meno che la numero uno del mondo Iga Swiatek ai quarti di finale. Il momento di forma è eccezionale per lei. Poche settimane fa ha vinto un titolo a Bad Homburg (erba) e ha conquistato gli ottavi di finale a Wimbledon. L’azzurra partirà sfavorita. La transalpina si è aggiudicata i due precedenti andati in scena. Si sono affrontate da pochissimo all’esordio sulla terra di Losanna.

Paolini ha dimostrato di soffrire molto il gioco potente e propositivo della sua avversaria, che si è imposta agilmente lasciandole solamente sei game. La toscana dovrà cercare di essere molto solida e consistente durante lo scambio per provare a mandare in tilt una tennista che ormai da tempo sembra davvero in un enorme stato di fiducia. Garcia troverà un’italiana per la seconda volta nel corso del torneo, lei che al secondo turno ha sbarrato la strada ad Elisabetta Cocciaretto. Paolini proverà a dire la sua per cercare di raggiungere la seconda finale della carriera sul circuito maggiore.

Paolini e Garcia scenderanno in campo oggi (sabato 30 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Centre Court. Il programma sarà aperto alle ore 10:00 dalla rumena Bogdan e dalla qualificata ucraina Baindl, che si sfideranno nella prima semifinale. La diretta televisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis per i tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il penultimo atto tra Paolini e Golubic. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti al termine della partita.